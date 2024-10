Il doppio ex di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo ha parlato al sito romanews.eu prima del match di domani tra viola e capitolini. Queste le sue parole sulla squadra gigliata: “Tante cose hanno iniziato a funzionare nonostante i cambiamenti in casa viola: tanti giocatori nuovi e poi il passaggio a quattro in difesa. Palladino si è mostrato duttile e molto elastico e il suo lavoro sta pagando, anche perché la società gli ha confermato la fiducia anche nei momenti critici. Poi ci vuole anche un po’ di fortuna, come contro il Milan e la Lazio, ma devi andartela a cercare”.

E su Bove: "A Firenze sono molto contenti di lui e si domandano perché la Roma lo ha lasciato andare a cuore leggero… Non saprei perché, vero è che di centrocampisti in rosa la Roma ne aveva e ne ha. Di certo in viola sta facendo benissimo”.