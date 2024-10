Tra i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina nei prossimi mesi, dalla Liguria si è fatto anche il nome di Nicolò Bertola, centrale classe 2003 in forza allo Spezia e nel giro della Nazionale U21.

Il contratto del giocatore è in scadenza il prossimo giugno e come riporta tuttomercatoweb.com intorno alla metà di novembre ci sarà un incontro tra il club e l'entourage del calciatore, per capire se, con anche una bassa clausola per un possibile addio, sia possibile rinnovare intanto l'accordo.

Un prolungamento che vorrebbe dire darsi una mano a vicenda, considerando che il club ligure non opporrebbe resistenza all'eventuale salto in A del ragazzo.