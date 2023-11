Le grandi difficoltà di Amrabat. E pensare che in estate...

Tecnicamente il cartellino di Sofyan Amrabat è ancora di proprietà della Fiorentina. Il suo è stato il grande caso del mercato estivo, perché il nazionale marocchino ha chiesto a gran voce di essere ceduto fin da subito, salvo poi trovare una ‘nuova casa’ all'ultimo tuffo.

Destinazione Manchester, sponda United, con la formula del prestito oneroso (10 milioni di euro) più il diritto di riscatto (altri 20 milioni all'occorrenza).

Ma la prima parte della stagione non ha fatto altro che evidenziare le sue difficoltà ad imporsi in una realtà diversa da quella di Firenze; su La Nazione vengono riportati alcuni dati che lo riguardano: finora ha collezionato una decina gettoni in tutte le competizioni. Niente alla voce gol e assist, ma questo è probabilmente il problema minore.

Il fatto è che è stato messo diverse volte fuori ruolo e non ha trovato ancora la sua dimensione nella mediana di ten Hag. Qualche partita da matita rossa (soprattutto in Champions) e un rendimento al di sotto (per non dire molto al di sotto) delle aspettative.