L'Atalanta esce con tre punti, ma con due difensori in meno, da San Siro. Cosa filtra in vista della sfida con la Fiorentina

Più di qualche grattacapo per Palladino, con la sua Atalanta che ieri sera contro il Milan ha rimediato diversi infortuni, che potrebbero chiudere anzitempo il campionato per un paio di membri degli orobici. Ecco cosa filtra anche in vista della sfida contro la Fiorentina all'ultima giornata.

Emergenza in difesa

Ai fini della classifica, la Fiorentina si gioca solo l'orgoglio in queste ultime due uscite di lusso, in trasferta contro la Juventus e al Franchi contro l'Atalanta: Palladino, quindi, chiuderà la sua stagione proprio nello stadio in cui ha allenato la scorsa stagione. E potrebbe dover fare a meno di due centrali difensivi impiegati ieri sera, quali Scalvini e Kossonou, sostituiti entrambi anzitempo per noie fisiche. A questi, si aggiungono Djimsiti - ancora assente dalle distinte orobiche - e un Ahanor non al meglio, che vanno a comporre un vero e proprio rebus in difesa per l'Atalanta.

Obiettivi scaduti

Restano da capire le disponibilità fra due settimane, consci anche del fatto che l'Atalanta, proprio come i viola, ha già finito la sua stagione non potendo arrivare più in alto del settimo posto. Una partita, quindi, che non dovrebbe vedere rischi nelle selezioni dei due tecnici.