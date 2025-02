Zanetti annuncia due assenti importanti contro il Milan, ma i due saranno fuori anche contro la Fiorentina

L'Hellas Verona giocherà questo turno di campionato contro il Milan, ma mister Paolo Zanetti in conferenza stampa ha annunciato alcuni assenti che non saranno della partita nemmeno contro la Fiorentina, nella gara in programma per la prossima settimana. Queste le sue parole:

“Lazovic e Faraoni? Principio di pubalgia per Lazovic, è rientrato ieri e si mette a disposizione a mezzo servizio. Faraoni ha avuto un piccolo stiramento, ma ci sarà per dare una mano se ci sarà bisogno. Tengstedt e Serdar fuori altri due-tre partite, Tengstedt può recuperare prima. Livramento è rientrato giovedì e sarà della partita, può essere utile alla gara”.