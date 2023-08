L’ex allenatore di Inter, Udinese ma non solo Andrea Stramaccioni ha parlato a Radio TV Serie A concentrandosi sulla Fiorentina, che ha indicato come sorpresa della Serie A appena iniziata.

Ecco le parole del tecnico romano: “Sono veramente affascinato dalla Fiorentina, per me può essere la squadra rivelazione del campionato. È stato il mercato della continuità per i viola, che hanno costruito un abito su misura per l’allenatore. Italiano ha scelto di rimanere a Firenze ed è andato a prendere dei giocatori come Nzola, suo alfiere, e Arthur. Il brasiliano, se torna quello vero, è tanta roba. Il mister è andato a prendere dei giocatori come vuole lui, nelle zone di campo in cui mancavano.

E ancora: “La Fiorentina è una squadra che ha un DNA anche internazionale, che le dà sicurezza e consapevolezza. C’è poi un giocatore come Nico Gonzalez che sta crescendo gara dopo gara e che può essere il ‘crack’. Se l’argentino crescerà ancora può permettere alla Fiorentina di fare un ulteriore step che può essere veramente una sorpresa”.