Calabria aspetta un segnale da Firenze. Quando la richiesta di ingaggio diventa determinante

L'esterno destro Davide Calabria aspetta un segnale da Firenze e dalla Fiorentina. Ad utilizzare queste parole stamani è La Nazione.

Tentato da Pioli

Il terzino è rimasto svincolato al termine dell'ultima stagione. E' seguito anche dal Sassuolo, potrebbe però essere tentato da una chiamata di Pioli.

Ingaggio

Molto dipende anche dalle richieste d’ingaggio che ha, considerando il fatto che la Fiorentina deve restare entro il tetto del 70% del fatturato e che ha ancora giocatori con stipendi importanti a libro paga e dei quali dovrebbe liberarsi.