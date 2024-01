Fiorentina e Verona divise da... quattro milioni. Ancora nessuna offerta ufficiale dei viola per Ngonge

Non è più un mistero che la Fiorentina sia fortemente interessata a Cyril Ngonge, così come che l'Hellas Verona abbia bisogno di vendere in questa sessione di mercato. I presupposti per chiudere la trattativa ci sarebbero tutti dunque, ma le parti non sono così vicine come si potrebbe pensare.

Quattro milioni di troppo

La distanza è, sostanzialmente, quella tra domanda e offerta. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, il Verona chiede 12/13 milioni per Ngonge mentre la Fiorentina lo valuta al massimo 8/9 milioni. Quattro milioni di differenza che al momento rallentano la trattativa, con il club viola che peraltro non ha ancora formulato offerte ufficiali. Verosimilmente nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno per capire se esistono i margini per venirsi incontro.