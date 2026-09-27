Pedullà: "Se la Fiorentina riprende Vanoli, che non era stato confermato dopo la salvezza, non possiamo fare finta di nulla"

Alfredo Pedullà, giornalista e opinionista di Sportitalia, ha parlato della situazione del mondo calcio in Italia, intervenendo anche sui cambi di allenatore che hanno caratterizzato questo inizio di stagione in Serie A.

Mancano dirigenti bravi

"Mancano i dirigenti bravi in Italia. Se la Fiorentina riprende l'allenatore, bravo, che l'aveva salvata lo scorso anno e che poi non era stato confermato, non possiamo fare finta di nulla".

Fiorentina e Bologna

“Non abbiamo una tessera di partito calcistico. Il problema è di chi sulla Fiorentina dice una cosa, attaccando, e chi sul Bologna sta zitto. Non pensiamo sia questa la strada giusta di commentare cosa succede”.