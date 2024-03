Proc. Bianco: "Barone credeva a tal punto in Bianco che lo definì il Barella della Fiorentina"

Il procuratore Giuseppe ‘Beppe’ Galli è intervenuto a Sportitalia, per parlare - anche - di Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 di proprietà Fiorentina che ha trovato molto spazio nella Reggiana in Serie B:

“È un centrocampista che sa fare tutto, in entrambe le fasi. Avevo grande stima per la persona che era Joe Barone, il quale - ora lo posso raccontare - fu il primo a definire Bianco il suo Barella. Questo solo per dire quanto credesse in Alessandro, che secondo me adesso è pronto per la Serie A".

Poi sulla Nazionale minore: “È stato chiamato in under 21 e già far parte del gruppo è molto stimolante. Per quanto sta facendo, so che merita l’esordio, anche se lì ci sono giovani davvero forti".

