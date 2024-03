"Non mi pare proprio che il Milan arriverà a Firenze in emergenza. Fiorentina in Champions? Un sogno già infranto"

Il noto giornalista sportivo Alessandro Bocci ha parlato del periodo che sta vivendo la Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida importante contro il Milan:

“Ci vuole la Fiorentina che ha battuto Sarri”

"L'assenza più pesante per Pioli è quella di Theo Hernandez. Poi mancherà anche Kjaer, ma non mi sembra una grave emergenza quella dei rossoneri. Pioli si prende molti rischi pur di segnare, non farà certo le barricate. Ci vorrà la Fiorentina vista contro la Lazio".

“Champions gettata via a gennaio”

Poi sulle prossime partite: "La Champions League la Fiorentina l'ha gettata via a gennaio tra Udinese, Sassuolo e Lecce. Quei punti avrebbero consentito di respirare un po' di più adesso. Riuscire a tenere duro in questo periodo consentirebbe di riaprire il discorso verso un calendario che si ammorbidirà, ma sappiamo anche che contro avversari più facili si è spesso steccato".