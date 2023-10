L'ex difensore di Cagliari e Fiorentina Vittorio Pusceddu ha parlato a calciocasteddu.it della partita di domani tra le sue due ex squadre. Questo il suo pensiero: "Sinceramente pensavo che la sconfitta nella finale dell’ultima Conference League avrebbe frenato un pochino i viola in avvio di stagione, che invece sono ripartiti benissimo. Una formazione importante, che conta su un bravo tecnico emergente come Italiano.

Manca ai toscani una vera prima punta davanti, sebbene riescano a sopperire grazie agli inserimenti degli altri giocatori. La favorita del match sulla carta è la Fiorentina, però il calcio insegna che è impossibile dare qualcosa per scontata. Il Cagliari deve andare al Franchi con voglia e cattiveria, altrimenti potrebbe rivelarsi una partita difficilissima".

https://www.fiorentinanews.com/news/245991640582/presentato-il-progetto-esecutivo-per-il-restyling-del-franchi-ecco-tutte-le-altre-tappe-verso-l-avvio-dei-lavori