Il figlio dell'amministratore del Monza Adriano Galliani, Gianluca, ha parlato a Radio Bruno nel giorno della sfida tra la Fiorentina e la squadra lombarda, affrontando molte tematiche.

‘Palladino ha talento ed è molto equo, su Colpani e Carboni dico che…’

“La Fiorentina e il Monza simili? Sentirlo dire è un grande onore per il Monza, la Fiorentina è una squadra storica e importantissima. Il Monza è alla seconda annata in A ed è un orgoglio giocare queste partite. Italiano e Palladino sono due tecnici che fanno giocare bene le proprie squadre. Palladino ha grandissima personalità, un enorme talento. Molto equo nella gestione del gruppo, le formazioni sono sempre diverse, tutti sono sempre coinvolti. Chi non sta bene non gioca, se un giocatore invece è in forma sa che può avere spazio. Abbiamo potuto crescere giocatori giovani; ha un giudizio personale non influenzabile da nessuno. Colpani assieme a Di Gregorio è il giocatore sicuramente più pronto al salto di qualità nella rosa del Monza. Carboni ha gli occhi del mondo addosso, è solo all’inizio e ha bisogno di giocare tanto ma le sue qualità sono evidenti. Se dovesse cambiare squadra, deve avere spazio, altrimenti rallenterebbe il suo percorso di crescita”.

‘Mi piace vedere la Fiorentina di Italiano, tutti lottano e non mollano mai’

“All’andata la Fiorentina vinse grazie a un errore di Di Gregorio che portò al gol di Beltran. Sono malato di calcio e guardo spessissimo la Fiorentina, che mi piace tanto. Ha un gioco propositivo, con Italiano ha raggiunto ottimi risultati nonostante la problematica del gol, il rendimento è aumentato in modo esponenziale. Sono tutti coinvolti in zona gol, tutti lottano e escono dai momenti di difficoltà senza mai mollare. Grazie ad Atalanta e Fiorentina abbiamo fatto un figurone in Europa e avremo una squadra più in Champions League. Le squadre italiane sono fortissime in Europa e lo stanno dimostrando”.