Un'operazione in ottica futura: Una soluzione in più dal mercato perché al di là di Gonzalez, gli esterni soffrono

Pedro de la Vega è nuovamente nei radar della Fiorentina. Anche La Gazzetta dello Sport si occupa in maniera approfondita di questo giocatore e di questo possibile affare di mercato per i viola.

Giocatore dinamico, può essere impiegato come laterale avanzato su entrambi i lati, nel 4-2-3-1 che è l’attuale modulo di riferimento di Vincenzo Italiano.

De la Vega ha il passaporto italiano, ha una valutazione di 6,5 milioni di euro e Nicolas Burdisso lo sta continuando a monitorarlo, dopo aver portato a Firenze nella scorsa sessione di mercato Beltran e Infantino.

Per la Fiorentina questa potrebbe essere una soluzione in più in un comparto, quello degli esterni che, al di là di Nicolas Gonzalez, non presenta altri giocatori che diano continuità nel ruolo. Sulla ‘rosea’ si legge anche che questa sembra tuttavia un’operazione più in ottica futura.