La Gazzetta dello Sport: Ultima in campo...ma settima negli stipendi

Due pagine sulla Fiorentina anche su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 26

Il titolone scelto è: “Viola da ricostruire”. E ancora: “Non c'è più tempo Niente D'Aversa In pole Vanoli”. Sommario: “La Fiorentina dopo la decisione di esonerare Pioli è senza allenatore. In Conference tocca a Galloppa”. In taglio basso: “Per la trasferta di Mainz c'è l'idea Piccoli”.

Pagina 27

Qui leggiamo: “Ultima in campo ma è settima negli stipendi come la Lazio". Sommario: ”Gli acquisti estivi, il contratto di Pioli e i rinnovi di Kean e De Gea hanno aumentato i costi fino a 93 milioni".