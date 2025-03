"L'attacco della Fiorentina è dipendente dal suo numero 20. Ve lo posso assicurare: Kean rimarrà a Firenze"

Uno dei primi allenatori di Moise Kean si chiama Maurizio Molinelli e Radio Bruno lo ha contattato per parlare della fantastica stagione dell'attaccante italiano, che proprio oggi ha ricevuto l'ok per tornare ad allenarsi dopo la brutta botta ricevuta a Verona.

“Fiorentina sfortunata”

“Non è proprio baciata dalla fortuna la Fiorentina quest'anno: l'episodio di Bove ha spaventato tutto il calcio italiano. E anche Moise nell'ultimo periodo non è stato fortunato, tra squalifica e infortuni”.

“Farà di tutto per esserci giovedì”

“Il colpo preso a Verona visto in diretta non mi ha fatto stare bene, sembrava più grave di quello che poi si è rivelato. Giovedì però farà di tutto per andare in campo e secondo me sarà subito decisivo. Il suo rendimento, per me, non è sorprendente. Palladino senza di lui prova a trovare alternative, ma la fase offensiva dipende tutta da Kean”.

“Kean rimarrà a Firenze”

"Chiunque può giocare insieme a Kean: Zaniolo, Gudmundsson, Beltran... perché porta via i difensori e lascia spazi agli altri. Ha sempre fatto la guerra in campo, fin da bambino. E vi posso anche dire che lui ci tiene a rimanere a Firenze: la città lo ama e lui ricambia questo affetto. Sono praticamente certo che rimanga alla Fiorentina la prossima stagione, ci metterei la firma".