Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è inevitabilmente legato alle vicende di questi ultimi giorni di mercato: lo ha confessato lo stesso Stefano Pioli. Dopo aver rifiutato l'Al-Hilal, tra le squadre a lui interessate ci sono Milan e Atalanta. I rossoneri, intanto, guardano al classe 2005 con interesse ma provano a portare a Milano un altro centrale per rinforzare la difesa.

Milan, prima di Comuzzo c'è un altro obiettivo: contatti con il Manchester City

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Milan ha avanzato la prima offerta verbale al Manchester City per Manuel Akanji. I rossoneri propongono 15 milioni di euro più bonus, con favore anche da parte del club inglese che apre alla cessione. Attenzione anche al Tottenham, interessato.