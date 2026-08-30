Terribile infortunio per l'ex viola Viti! Il difensore rischia uno stop molto lungo

Nel finale della partita fra la Sampdoria e la Juve Stabia, l'ex difensore della Fiorentina Mattia Viti ha accusato un problema al ginocchio sinistro.

Dinamiche dell'infortunio

Il difensore è caduto mentre cercava di fermare la ripartenza di un attaccante avversario. Viti è finito a terra dopo aver piantato la gamba per terra e senza alcun contatto con l’avversario. Dalle immagini dell'accaduto sembra evidente come il ginocchio del giocatore sia andato in iper-estensione procurandogli molto dolore.

L'entità

Viti ha subito portato la mano dietro il ginocchio, segnalando il problema e chiedendo l’intervento dello staff medico. Dopo i primi soccorsi, è stato necessario trasportarlo fuori dal campo in barella. Il difensore ha lasciato il terreno con le mani sul volto, alimentando la preoccupazione per l’entità dell’infortunio. Al momento però, il testo non indica una diagnosi precisa: saranno necessari gli accertamenti medici, ma la sensazione è che lo stop pper l'ex giocatore viola sarà molto lungo.