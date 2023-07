Bukari: "Non vediamo l'ora di giocare contro la Fiorentina. Una squadra forte che ha giocato due finali, ma noi puntiamo alla vittoria"

L'attaccante della Stella Rossa, Osman Bukari, è già in clima partita: “Non vediamo l'ora di giocare contro la Fiorentina - ha detto relativamente all'amichevole di stasera - volevamo giocare nel nostro stadio, al Marakàna”.

C'è rispetto per i viola: “Ci auguriamo sia una grande partita, considerando che giochiamo contro una squadra forte, che viene da uno dei migliori campionati d'Europa. La Serie A è composta da ottime squadre, tra cui la Fiorentina. Hanno disputato le finali di Coppa Italia e di Conference League nell'ultima stagione e non è poco. Vogliamo competere contro le migliori squadre per prepararci alla Champions League".



E infine: “Vorrei invitare i tifosi ad accorrere alla partita contro la Fiorentina. Parliamo costantemente negli spogliatoi di quanto sarà pieno lo stadio e questo ci rende particolarmente felici. Volevamo le partite al Marakàna. Puntiamo a un'altra vittoria, il supporto del pubblico ci darà ulteriore forza”.