Dal Viola all'Azzurro: Corradi convoca due giocatori della Fiorentina per la prossima partita in Turchia

Il Ct dell'Italia Under 20 Bernardo Corradi ha diramato le sue convocazioni per la partita di Elite League in programma giovedì 20 marzo a Istanbul contro la Turchia.

Due giocatori viola in Nazionale

Tra i convocati ci sono due giocatori della Fiorentina, ovvero il centrocampista classe 2005 Jonas Harder e dell'attaccante classe 2006 Maat Daniel Caprini.

Il raduno in programma

Il gruppo dell'Under20 si radunerà nella serata di domenica 16 marzo al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma e lunedì svolgerà una doppia seduta di allenamento.