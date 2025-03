Non solo Comuzzo e Kean, anche l'Italia Under 21 convoca due Viola. Ecco gli impegni degli Azzurrini

Giornata di convocazione in casa Azzurri. Dopo le chiamate di Spalletti, che dalla Fiorentina ha scelto Comuzzo e Kean, ma non Fagioli, sono arrivate anche quelle di Carmine Nunziata.

Due amichevoli per l'Under 21

La Nazionale Under 21 affronterà Olanda e Danimarca: due test amichevoli importanti per la squadra giovanile, che a giugno darà la caccia al titolo Europeo in Slovacchia. Per la doppia sfida, fa fa sapere la federazione italiana, il ct Nunziata ha convocato 26 calciatori, fra cui due tesserati della Fiorentina.

C'è Cher

Stiamo parlando di Cher Ndour, che poteva essere portato anche in Nazionale maggiore, e di Alessandro Bianco, quest'anno in forza al Monza.