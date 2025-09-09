Sartori: "Se ci paragonano alla Fiorentina sono contento, hanno fatto un grande mercato. Kean diventerà un top europeo. Su Dzeko al Bologna..."

Il responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato dalla premiazione del Nereo Rocco a Coverciano, intervenendo anche sulla Fiorentina ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com.

Il paragone Bologna-Fiorentina

“Ci mettono sullo stesso livello con la Fiorentina. Quest'anno hanno fatto un grande mercato e hanno preso un grande allenatore. Se ci mettono allo stesso pari a me non dispiace”.

Su Kean e Dzeko

“Nell'ultimo anno Kean ha dimostrato di essere uno degli attaccanti top, anche ieri sera in Nazionale. E' in una fase di grande crescita e diventerà uno dei migliori in Europa. Dzeko al Bologna? Ora è alla Fiorentina, non parlo di altri giocatori. Quando c'era Sconcerti e poi con i Della Valle sono stato vicino alla Fiorentina”.