Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli riparte dall’usato sicuro e al club aveva chiesto...
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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In apertura c'è: “Difesa vecchia fa più viola”. Sottotitolo: “Dodo, Pongracic, Ranieri: Vanoli riparte dall’usato sicuro”. In taglio basso: “La Primavera beffata in finale dall’Atalanta”.
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Qui leggiamo: “Fiorentina a misura di Vanoli”. Sottotitolo: “Quando sperava nella conferma il tecnico aveva chiesto al club una squadra più forte”.
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