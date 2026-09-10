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Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli riparte dall’usato sicuro e al club aveva chiesto...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 24

In apertura c'è: “Difesa vecchia fa più viola”. Sottotitolo: “Dodo, Pongracic, Ranieri: Vanoli riparte dall’usato sicuro”. In taglio basso: “La Primavera beffata in finale dall’Atalanta”. 

Pagina 25 

Qui leggiamo: “Fiorentina a misura di Vanoli”. Sottotitolo: “Quando sperava nella conferma il tecnico aveva chiesto al club una squadra più forte”. 

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