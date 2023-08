Rolando Mandragora ha parlato al termine dell'amichevole contro il Nizza, dove la Fiorentina ha vinto per 2-1:

“Indicazioni positive, un buon test per mettere minuti nelle gambe. Siamo contenti per aver vinto, non è mai banale farlo contro certe squadre”.

Su Infantino e Arthur: “Gino si trova bene con noi, anche se è arrivato da poco. Ha tanta voglia di lavorare e sono certo che si integrerà bene. Arthur? Le richieste del mister per me sono le stesse anche ora che c'è lui a centrocampo”.

E infine: “La fatica del ritiro può offuscare la nostra qualità. Siamo un po' appesantiti ma speriamo di entrare in condizione per l'inizio del campionato. E' importante affrontare squadre forti ora per prepararci alla Conference”.