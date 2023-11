Sgambetto del Bologna alla Lazio: i rossoblù superano in classifica i biancocelesti e la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo di questa giornata di Serie A tra Bologna e Lazio allo stadio ‘Dall’Ara'. I felsinei la sbloccano ad inizio secondo tempo con il gol del centrocampista Ferguson, servito benissimo in area dal centravanti Zirkzee. I biancocelesti invece, dopo un buon avvio di gara, non trovano per tutta la ripresa il modo di rispondere al gol dei padroni di casa.

La squadra allenata da Thiago Motta sale così a quota 18 e stacca momentaneamente in classifica di un'unità la Fiorentina, mentre quella guidata da Sarri resta ferma a 16, a meno uno dai viola che si trovano a 17. Per i rossoblù, che tra poco più di una settimana saranno di scena contro i gigliati, è il decimo risultato utile consecutivo in campionato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 25, Juventus 23, Milan 22, Atalanta 19, Napoli 18, Bologna 18, Fiorentina 17, Lazio 16, Roma 14, Lecce 13, Monza 13, Torino 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.