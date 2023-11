Giancarlo Antognoni, emblema della Fiorentina e 'Unico 10', ha trattato di più tematiche collegate all'attuale società viola e al suo passato da Club Manager a RTV38: "

La realtà è che le bandiere hanno difficoltà in certe squadre. Ormai ci sono le multinazionali che prendono le squadre, ad eccezione proprio della Fiorentina che ha un proprietario come Commisso. Mi sono un po' disinnamorato della Fiorentina, divento più acido adesso, ce l’ho con la proprietà perché non hanno capito la persona. L’amore per la maglia rimane, sono astioso con la Fiorentina ora. Rimango però sempre obiettivo nei giudizi, come quando ho detto che per me è difficile che Gonzalez rimanga 15 anni. Sono i fatti che parlano per me. Poi se la Fiorentina riuscisse a vincere uno scudetto sarei il primo a scendere a festeggiare.

Sulla gara tra Fiorentina e Juventus afferma: “Anche a Torino sentono la partita contro la Fiorentina, se perdono qui gliela fanno pagare. Questa una partita che vale più di altre. La Juventus è una squadra battibile, gli manca qualche giocatore importante dietro ed a centrocampo. Chiesa e Vlahovic li conosciamo bene, i tempi sono cambiati, oggi se un giocatore si impunta che vuole andare via se ne va”.

E sul tecnico viola Italiano dichiara: “Italiano fa bene al calcio, la Fiorentina gioca bene al calcio. Deve migliorare in qualcosa ma quando fai un calcio propositivo che cerca sempre di far meglio dell’avversario è una garanzia. Bertoni mi ha parlato bene di Beltran, fino ad ora ha segnato poco, bisogna dargli fiducia, mi sembra sia valido. Nzola invece sta accusato il salto dallo Spezia alla Fiorentina".

E sugli interpreti del centrocampo viola si esprime così: “Arthur ha giocato nel Barcellona e nella Juventus, è un giocatore importante, un metodista. Bonaventura è da tanti anni che è sulla cresta dell’onda e quest’anno sta facendo meglio degli altri anni”.

E conclude: "La Fiorentina può arrivare dal quarto posto in giu, è una squadra allenata bene. L’amore per la Fiorentina è nato da ragazzo e sicuramente ci sarà sempre”.