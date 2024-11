Valcareggi: "Biraghi ha il broncio, a gennaio me ne libererei. Palladino ha trovato la sua formazione e gli esclusi rimarranno tali"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio la vittoria contro il Genoa: “Risultati del genere sono un segnale stupendo, vuol dire che la squadra sa fare risultato anche quando non gioca in modo spettacolare. A Gilardino mancavano sette titolari ma non per questo doveva essere una passeggiata, e infatti non lo è stato. Ci ha messo del suo anche l'arbitro, sono sicuro che partisse prevenuto su Sottil sapendo che tende a buttarsi e quindi non gli ha perdonato niente”.

“Basta guardare la Juve, noi siamo Firenze!”

Poi ha aggiunto: “Ci ha messo più di un mese, ma alla fine Palladino ha individuato la formazione titolare. Ora gli esclusi sono esclusi, a meno che non ci siano degli infortuni. La classifica è bella, siamo sopra la Juve anche se io i bianconeri non li guardo. Anzi, ne approfitto per fare un appello: basta con questo odio per la Juve, noi siamo Firenze e nei loro confronti dovremmo essere solo indifferenti”.

“Biraghi ha il broncio, lo venderei a gennaio”

Su Biraghi: “Prima c'era un gruppo dirigenziale molto vicino a lui, adesso però il mondo è cambiato. Il campo ha sancito che Biraghi non può essere titolare in questa squadra, soprattutto se davanti c'è uno come Gosens. Situazione dura per l'ex capitano, dopo la gloria ingiustificata che ha avuto. Secondo me potrebbe essere anche ceduto a gennaio, inutile tenerlo con il broncio. Lui di fare panchina non lo accetta proprio".