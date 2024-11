Lukaku rovina il ritorno di Ranieri in panchina e il Napoli batte la Roma, tornando davanti alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Era la prima per Claudio Ranieri, al suo ritorno in panchina con la Roma. E non è stato un ritorno felice perché i suoi hanno perso per 1-0 contro il Napoli: match deciso dall'ex Lukaku, con una deviazione in scivolata su assist di Di Lorenzo.

Il Napoli sale così a quota 29 e scavalca il trio composto da Inter, Atalanta e Fiorentina, tutte al secondo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 29, Inter 28, Atalanta 28, Fiorentina 28, Lazio 25, Juventus 25, Milan 19, Bologna 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 15, Roma 13, Parma 12, Verona 12, Genoa 11, Cagliari 11, Como 10, Lecce 9, Monza 9, Venezia 8.