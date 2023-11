Camarda: "Non dimenticherò mai l'esordio contro la Fiorentina, Milan la mia seconda casa"

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan, è intervenuto nel post-partita contro la Fiorentina per commentare il suo esordio a San Siro a poco dal compimento dei sedici anni. Tante emozioni per il calciatore rossonero che ha, probabilmente, esaudito quello che era il suo sogno fin da bambino.

Di seguito le parole di Camarda nel post-partita contro la Fiorentina: “Che dire… è stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai. È proprio vero che “da quand’ero piccolino io mi innamorai di te, il mio cuore mi batteva non mi chiedere perché”.

E infine: "Oggi il perché lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo. Grazie”.