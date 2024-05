UFFICIALE - Altro addio di un ex allenatore della Fiorentina al suo club in Serie A

Adesso è ufficiale: non sarà Stefano Pioli a guidare il Milan nella prossima stagione. La decisione, che era nell'aria da tempo, è stata ufficializzata dal club rossonero attraverso una nota ufficiale. Questo quanto si legge nel comunicato:

“AC Milan e Stefano Pioli non proseguiranno insieme nella prossima stagione. AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee”.