In attesa di Dominguez e Orsolini, De Silvestri rinnova con il Bologna e ricorda Mihajlovic: "Lo abbraccio come se fossi un suo figlio"

Mentre proseguono le trattative per i rinnovi di Domiguez ed Orsolini, obiettivi della Fiorentina, il Bologna ha raggiunto un accordo per il prolungamento con De Silvestri. Il terzino, ex viola, chiamato di conseguenza a commentare la notizia in conferenza stampa, si è lasciato a delle stupende parole nel ricordo di Sinisa Mihalovic: “Sinisa è sempre insieme a me. Un anno fa si presentò al primo giorno di ritiro malgrado la situazione molto complicata: c'era un caldo incredibile ma lui voleva stare lì con noi. Sinisa è stato un esempio enorme di attaccamento alla vita e a noi, la squadra, che sarà impossibile da dimenticare. Mi sento spesso con il figlio Dusan, è una famiglia forte. Lo abbraccio, Sinisa, come fossi un suo figlio anche io.”

De Silvestri ha commentato anche il rinnovo: “Questo rinnovo è stato cercato e voluto da me: ho dato tutto me stesso e sono molto orgoglioso del percorso qui a Bologna. Con Motta mi trovo bene: l'anno scorso ha fatto le sue scelte ma nei momenti di bisogno ci sono sempre stato. Inizio la quarta stagione con questi colori e spero di poterci iniziare anche la quinta: voglio che il Bologna diventi la squadra in cui ho giocato più anni. In un futuro più lontano non mi vedo come allenatore, preferirei lavorare a livello dirigenziale.”