La Gazzetta dello Sport: Kean tiene in sospeso il mercato viola

Su La Gazzetta dello Sport si parla molto di attacco viola, tra Kean e Dzeko, a pagina 14: “I giorni delle clausole” e in sommario: “Kean, Dumfries e Osimhen possono partire con un semplice sì pagando la cifra per la rescissione. Le loro decisioni tengono sospese le strategie di mercato di Fiorentina, Inter e Napoli” e in taglio centrale: “Il pericolo più grosso è una proposta indecente in arrivo dall'Arabia”. A pagina 18 in taglio alto: “Dzeko è già pronto” e “Dieta e allenamenti a ritmo serrato per vincere in viola”.