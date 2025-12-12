Il Verona continua a lavorare in vista della Fiorentina. Due recuperi complicati per Zanetti
L'allenatore Paolo Zanetti
Un avvicinamento silenzioso quello dell'Hellas Verona alla partita di domenica sul campo della Fiorentina, una sfida fondamentale ovviamente anche per gli scaligeri che come i viola sono coinvolti nella lotta per non retrocedere. Come già successo alla vigilia dei match con Genoa e Atalanta, il tecnico scaligero Paolo Zanetti non parlerà in conferenza stampa.
Due calciatori in dubbio
Continua nel frattempo il lavoro sul campo del Verona, che domattina svolgerà l'ultima rifinitura prima di partire alla volta di Firenze. Al momento appare in forte dubbio il recupero di Serdar, mentre restano da verificare le condizioni di Akpa Akpro che potrebbe inserirsi all'ultimo nella lista dei convocati.
