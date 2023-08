Era nel mirino della Fiorentina, ma Fullkrug continuerà la carriera in Germania

Era finito nel mirino della Fiorentina per l'attacco, prima che i viola si fiondassero definitivamente su Nzola e Beltran. Adesso, Niclas Füllkrug firmerà un nuovo accordo con il Werder Brema e rimarrà in Germania. A riportarlo è Sport Bild, che scrive come l'attaccante firmerà un contratto fino al 2026 con l'aggiunta di una clausola rescissoria.

Il tedesco rimarrà così a giocare in Bundesliga al Werder, squadra in cui è cresciuto fin dalle giovanili, esordendo nel lontano 2012.