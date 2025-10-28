Corriere Fiorentino: Il totem della rinascita viola

Una pagina sui viola è presente quest'oggi sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Apertura per: “Fiorentina sottopressione”. Sottotitolo: “La partita con il Bologna, le disillusioni della città Viaggio nella crisi in cinque punti".

Pioli totem

In taglio medio: “La lontananza di Commisso e la debolezza del d.s. Pradè”. E anche: “Pioli, il totem della rinascita ora è come un pugile all’angolo”. In taglio basso infine: “L’addio a Paloscia, tra le maglie viola e rossoblu”. Sottotitolo: “Ieri i funerali del giornalista, presente anche Antognoni: ”Mi difese dalla stampa del nord".