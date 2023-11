Clima tesissimo in casa Torino: Cairo blocca i prolungamenti dei contratti. E in bilico c'è anche Juric

Clima teso in casa Torino dopo la sconfitta contro il Bologna. Urbano Cairo, spesso al centro di discussioni che hanno coinvolto anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha bloccato tutti i prolungamenti di contratto per capire quali giocatori meritano davvero di indossare la maglia granata.

Come riporta Tuttosport il discorso riguarda anche il tecnico Ivan Juric, in scadenza a giugno, che sarebbe reo di non aver comunicato a Cairo alcune scelte importanti come ad esempio l'esclusione nell'ultima partita del portiere titolare Milinkovic-Savic.