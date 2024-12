Il giornalista e saggista Aldo Cazzullo, noto tifoso juventino, ha parlato in un'intervista a ilnapolista.it anche del passaggio di Kean alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“È indubbio che ci sia qualcosa che non va nella Juventus. È stato un errore regalare Moise Kean alla Fiorentina. È possibile che non sappiamo valutare gli uomini? C’è un po’ di delusione non solo perché siamo un po’ indietro in classifica ma anche perché ci si aspettava qualcosa che non è poi arrivato. Ho visto la partita con il Napoli orrenda, quella con il Milan è stata altrettanta orrenda. Motta sarà valutato dai risultati del resto dell’anno”.