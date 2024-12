Ha parlato ai canali ufficiali Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, in vista della partita di domani contro il Cagliari.

“Sappiamo che Edo sta bene e fa il tifo per noi. Non possiamo permetterci altre disattenzioni”

“La squadra è concentrata sulla partita di domani, vogliamo fare un'ottima prestazione contro il Cagliari per portare punti a casa e riscattarci dall'eliminazione in Coppa. La squadra sa che Edo sta bene, ci guarda e tifa per noi. Mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti sarà fondamentale: contro l'Empoli abbiamo pagato caro delle piccole disattenzioni. Non ce lo possiamo permettere: col Cagliari troviamo una squadra che sta bene, sfrutteranno ogni errore nostro”.

“Gudmundsson è carico, invece Pongracic non ci sarà”

“La rosa è pronta, lavorano con grande intensità, per fortuna la rosa è molto ampia e farà fronte a tanti impegni, abbiamo recuperato Gudmundsson, è carico e sta bene, così come Richardson. Assente invece Pongracic, ha avuto un colpo sulla coscia. Il Cagliari ha fatto una partita di grande livello col Milan, è una delle squadre che sta meglio ora come ora, difendono e ripartono. Sicuramente una squadra complicata, ma noi dobbiamo fare la prestazione che sappiamo di poter fare, siamo pronti carichi e motivati”.

“I tifosi per noi sono come fratelli, sentiamo il loro grande amore”

“Cosa dico ai fiorentini? Sono stati fantastici nei nostri confronti, hanno organizzato la motorinata per seguirci ad Empoli, poi venendo a San Gallo di giovedì sera, ci stanno sempre vicini e amano questi colori. Noi dobbiamo solo ringraziarli, sono sicuro che continueranno a dare sempre il loro grande amore, noi ci sentiamo parte di una grande famiglia, per noi sono come fratelli”.