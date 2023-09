La Nazione: Appuntamento ad ottobre per un "luogo senza barriere"

All'interno della cronaca locale de La Nazione, sulla Fiorentina c'è: “Il Viola Park apre ai tifosi a ottobre ”Pubblico e calciatori a contatto Sogniamo un luogo senza barriere". Sottotitolo: “Intesa ritrovata dopo le tensioni dei giorni scorsi tra la società e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini L’incognita dei tempi dell’iter per l’agibilità dei due mini-stadi. Per ora restano le divisioni tra spalti e campi”.

A pagina 8 dell'inserto sportivo ampio spazio per: “Italiano-Gasperini: così diversi, così uguali Ma la chiave di tutto resta sempre l’attacco”. Sottotitolo: “Le loro squadre cercano il risultato con una identità ben precisa. In estate hanno cambiato tanto soprattutto nel reparto offensivo”. In taglio basso: “Barak e Ikoné, procede la missione recupero”.

A pagina 9 infine leggiamo: “Arthur e Maxime, insieme perché no”. Sottotitolo: “L’ex Sassuolo è il vice naturale del regista brasiliano Ma la coesistenza tra i due può essere alternativa valida”.