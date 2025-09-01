FOTO - Gosens al miele ricorda il primo gol: "Un anno fa la Fiorentina diventava casa nostra"
Con una storia sul proprio profilo Instagram, Robin Gosens ha ricordato la sua prima rete in maglia viola segnata contro il Monza al Franchi, precisamente un anno fa.
Le parole di Gosens
Il terzino tedesco ha scritto: “Un anno fa la Fiorentina diventava casa nostra”.
Al miele
Una frase al miele del giocatore viola, che mai ha mancato di dichiarare il suo amore per la Fiorentina in questo anno in viola.
💬 Commenti