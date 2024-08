Proc. Berti: "Ci aspettavamo la conferma della Fiorentina, ma la sua parentesi a Firenze lo ha aiutato a crescere"

Angelo Rea, procuratore dell’ex centrocampista della Fiorentina Primavera Tommaso Berti, tornato al Cesena, ora in Serie B, ha parlato del suo ragazzo a Il Resto del Carlino in un'intervista:

“Ci aspettavamo la conferma della Fiorentina”

“Tommaso farà strada. A chi dice che non ha abbastanza fisico, io rispondo che compensa con gli interessi con la testa. Ha la mentalità giusta, quella determinazione di cui si parlava. La sua parentesi alla Fiorentina lo ha aiutato crescere. Ha segnato 9 gol con la Primavera viola, un risultato che non arriva per caso. Ci aspettavamo una conferma dai toscani, che non è arrivata, ma non importa, anzi".

Poi continua così

"Mi ha fatto grande piacere vedere la determinazione con la quale Artico ha voluto inserire Tommaso nel suo progetto sportivo. I risultati ci sono. L’anno scorso è andato molto bene e quest’anno, in B, è partito forte, facendo le cose giuste e meritandosi la maglia da titolare. Ora deve continuare proseguendo sulla giusta strada. Lo farà“.