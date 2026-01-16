La Roma fa l'offerta, la Juventus è pronta a farla. Le differenti strategie per arrivare a Fortini: il punto

Si accende improvvisamente il mercato intorno a Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Su di lui ci sono in primis Roma e Juventus, che aprono la fila dei tanti club interessati.

Proposta Roma

Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi propongono un affare da 15-18 milioni senza contropartite tecniche, dopo che la Fiorentina ha accantonato l'idea Baldanzi.

Rifiutate le contropartite

La Nazione, scrive di come i giallorossi ci abbiano provato anche con una proposta da 10 milioni più alcune ipotesi di contropartite, da El Sharaawy a Bailey, tutte rifiutate.

La Juventus prepara l'offerta

Per la Fiorentina Fortini vale 20 milioni e la Juventus sembra pronta a formulare un'offerta ufficiale. Oltre al conguaglio, i bianconeri potrebbero pensare di mettere sul piatto anche uno tra Gatti e Rugani. In casa Fiorentina si riflette. Sicuro è che il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 non lascia tranquilli.