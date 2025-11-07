FOTO - Il primo allenamento di Vanoli: il nuovo tecnico dirige la Fiorentina in campo verso Genova

Oggi è il giorno di Paolo Vanoli alla Fiorentina. La squadra è immediatamente rientrata da Mainz dopo la sconfitta di ieri sera e, dopo la breve esperienza di qualche giorno agli ordini di Daniele Galloppa (rientrato in Primavera), ora è affidata al nuovo tecnico.

Vanoli è arrivato e guida subito la squadra

Vanoli è arrivato stamattina al Viola Park, presentandosi per il primo incontro con il direttore generale Ferrari e con tutta la dirigenza e per la firma del contratto fino al 2026 - con opzione. Oggi, nel pomeriggio, si è invece svolto il primo allenamento ai suoi ordini. In campo si è immediatamente rivisto Albert Gudmundsson, tornato dall'Islanda dove si era recato per le vicende giudiziarie.

Primo allenamento con la Fiorentina

