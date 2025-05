Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo la gara persa contro il Venezia: “Una partita questa che veniva dopo una settimana difficile. Due domeniche fa abbiamo perso contro la Roma facendo una grande partita, giovedì c'è stata una delusione profonda, essendo elimiati facendo un'ottima prova. La gara di oggi che è stata sbloccata da un episodio, anche dubbio. Però la Fiorentina non può perdere contro il Venezia, abbiamo lasciato otto punti tra i veneti e il Monza, sono cose che vanno analizzate”.

E poi: “Parlavamo prima col presidente e con Ferrari, dovremo fare analisi profonde su tante cose. Una squadra che vince col Milan, con l'Inter, la Juventus, la Roma e la Lazio e poi fa una prestazione come quella di oggi, ti lascia amarezza addosso. Siamo una società fortemente ambiziosa, che ha una proprietà molto, molto forte e allora devi fare risultato”.

Infine: "Bisogna finire bene questo campionato, nulla ancora è perduto, però non ci siamo più per l'Europa che conta. Domenica dobbiamo vincerla a tutti i costi, con i mani, con i piedi, con qualcosa. Non sarà facile passare questi giorni con questa amarezza addosso".