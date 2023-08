Un ottimo ritiro con la Fiorentina, per Aleksandr Kokorin. A tal proposito, è tornato a parlarne un suo amico storico, nonché massaggiatore, Sergej Kolesnikov, che lo ha paragonato a Kvicha Kvaratskhelia a LegalBet: “Bell'impatto in Italia, ma è meglio di Kokorin? Se non altro nel dribbling, ma per intelligenza calcistica è meglio Sasha. Kvara in Russia non si è distinto molto”.

E aggiunge una postilla sulla Fiorentina pre-Italiano: “L'allenatore precedente della Viola, Iachini, non credeva in Kokorin: da lì, di conseguenza, la squadra ha vissuto anni di mediocrità. Quando Sasha arrivò a Sochi, invece, i compagni hanno alzato nettamente il livello perché, con lui in spogliatoio, hanno creduto molto di più in sé stessi”.