Calamai: "Se la Fiorentina crede davvero in Kean, allora lo prenda a titolo definitivo. Ma il mio nome per l'attacco è un altro"

Nella giornata di oggi è emersa la voce di un interessamento della Fiorentina per Moise Kean, attaccante della Juventus che potrebbe arrivare in prestito per provare a risolvere i problemi offensivi della squadra di Italiano.

Sulla questione si è espresso così su Twitter il giornalista Luca Calamai: “Non capisco l'idea di portare Kean a Firenze in prestito. Se Commisso crede in questo giocatore allora cerchi di acquistarlo a titolo definitivo. E poi dalla Juve prenderei più Milik che Kean. Se la Fiorentina prende un attaccante, comunque, scommetto su Belotti”.