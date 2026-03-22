La formazione ufficiale della Fiorentina: Gosens c'è, ma Mandragora non ce la fa e seguirà la partita dalla tribuna

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Inter, con le due compagini che scenderanno sul campo del Franchi tra un'ora.

Le scelte di Paolo Vanoli

La notizia arrivata in extremis è il forfait di Mandragora, costretto alla tribuna per un problema al polpaccio. Vanoli sopperisce alla sua assenza schierando Ndour e Brescianini, che completano il tridente di centrocampo chiuso da Fagioli in regia. In porta è confermato De Gea, poche sorprese anche in difesa - confermati 3 membri su 4 di quella vista in Polonia - con Pongracic e Ranieri al centro, Dodo a destra e Gosens a sinistra. Davanti il riferimento è sempre Kean, con Parisi alla sua destra e Gudmundsson sulla sinistra.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Kolarov (Chivu squalificato)