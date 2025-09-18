Galbiati: "Fino a quando non ci sarà Nicolussi Caviglia davanti alla difesa, la Fiorentina non troverà la sua identità. Domenica ci saranno sorprese da parte di Pioli"
L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, intervenuto su Lady Radio, ha parlato delle difficoltà in campo trovate dalla squadra e delle possibili soluzioni.
“Ci vuole Nicolussi Caviglia”
“Finché non giocherà Nicolussi Caviglia davanti alla difesa - ha detto Galbiati - la Fiorentina non troverà identità di squadra. Non ha un giocatore che dia i tempi, che sappia coprire la retroguardia, è sempre stato messo in campo qualcuno di ‘inventato’ nel ruolo”.
Contro il Como potrebbe però esserci una svolta per questa squadra: “Forse domenica potremo vedere qualcosa di più. Credo che Pioli ci potrà fare delle sorprese, tre o quattro cambi” ha concluso Galbiati.
