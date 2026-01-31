Buone notizie per alcuni tifosi viola: sospesi 5 daspo emessi per gli scontri prima di Fiorentina-Montpellier. I dettagli

Dopo la notizia dello stop alle trasferte di qui a fine stagione per i tifosi della Fiorentina, arrivata dopo gli scontri avvenuti in A1 nei pressi di Casalecchio di Reno contro alcuni ultras della Roma prima della sfida contro il Bologna, nelle ultime ore è arrivata una buona notizia per la tifoseria gigliata.

Il TAR della Toscana “scagiona” 5 tifosi della Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione sono stati sospesi i cinque daspo comminati dalla questura di Firenze in merito agli scontri avvenuti prima della partita amichevole Fiorentina-Montpellier del 4 agosto 2024. A prendere questa decisione è stato il TAR della Regione toscana, che ieri ha accolto l'istanza cautelare presentata da 5 tifosi - assistiti dagli avvocati Simone Bonaldi, Marco Fortunat e Giovanni Conticelli - contro la decisione nei loro confronti. Il tribunale amministrativo ha deciso di sospendere gli effetti dei provvedimenti del questore, e rimanda la decisione finale all'udienza del 10 giugno 2026.

Una decisione molto insolita: la questura aveva usato il pugno duro

Una delibera che va in controdentenza con le misure prese un anno. Per gli scontri, la questura notificò inizialmente 32 daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, ventiquattro dei quali con durata tra le i 5 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.