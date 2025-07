Prima non viene riscattato dalla Fiorentina, ora finisce pure nella seconda squadra. Allegri boccia Adli

La Fiorentina ha deciso di non riscattare tanti dei giocatori passati in prestito nella scorsa stagione. Fra questi, anche Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan che farà ritorno alla base. In tanti avrebbero visto di buon occhio la sua permanenza, ma il club di Commisso ha preso questa decisione.

Per Adli non sarà permanenza al Milan

Intanto, per Adli non arrivano buone notizie. Il mediano franco algerino non verrà infatti convocato per il raduno della prima squadra rossonera, in programma lunedì 7 luglio, bensì in quello di Milan Futuro previsto per il 14 luglio. Una bella fregatura per lui, per non parlare di bocciatura da parte del suo nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.